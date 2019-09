Pärnu Uue Kunsti muuseumis näeb loodusest kõnelevaid installatsioone 

Näitusetöödes on kasutatud liikuvat pilti ja fotomontaaži tekstiilil. Tulemus on poolläbipaistev, kaduv, õrn ja habras – nagu loodus. Visuaalselt poeetilistes teostes süüvib kunstnik inimese ja looduse, maa ja koha suhetesse, füüsilisse ja kaduvasse.

Näitusel on väljas ka suuremõõtmeline fotomontaaž „Luige laul“. Tegemist on šifooninstallatsiooniga, mis uurib suhteid inimese, looduse ja inimlike püüdluste vahel. Ajalooliste viidete ja jäädvustuste uurimise mõjul loodu jutustab valge luige importimisest kõikjalt maailmast, et kaunistada ja „tsiviliseerida“ maailma kuklapoole maastikku. Samas kõrvaldati kohalikke musti luiki ning viidi neid koloniseerimisjärgse „puhastuse“ ja ümberkorralduse käigus mujale.