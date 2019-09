Kuldsete kätega külgelööja  

Näiteks uurin meeldiva mehe käest, kas ta vannitoaplaate paigaldada oskab. Ehkki tänapäeva maniküüritud kätega mehed laiutavad sellise kutse peale enamasti käsi. Tuleb küsida, kas nad arvutis midagi teha oskavad, või käsitööõlut pruulida.

Enivei, olime pühapäeva hommikul koos õega ehituspoes. Vaatasime just laevärvi ja muud sarnast, kui üks üsna kena kutt meile oma abi pakkus. Selgus, et ta teeb maalritöid ning tuleks tasuta mu õe juurde lage värvima. Mu õde on aga nii kaua abielus olnud, et ei saa arugi, kui talle külge lüüakse.

„Jah, loomulikult, see on nii tore teist! Kui teil kohe täna niimoodi aega on, siis teeb see minu elu palju lihtsamaks!“ teatas ta.

Üritasin õde küll nügida ja ribidesse müksata, aga ta ei teinud väljagi. Kui siis parklas talle selgitasin, et see mees kujutab midagi hoopis muud ette kui lae valgeks võõpamist, vastas ta mulle: „Oh, mis sa nüüd!“

Niisiis saabuski too kuldsete kätega mees mu õe majja. „See on minu abikaasa. Näe, kohtusime poes selle mehega, ja ta pakkus heast südamest, et värvib lae tasuta ära! Kas pole tore?“ teatas mu sõsarake.

Kutt sai sel hetkel muidugi aru, et ta plaan ei tööta. Kuna pakkumine oli aga juba tehtud, siis taganeda ei olnud samuti võimalik. Nii saigi mu õe pere pühapäeval telekat vaadata, sel ajal kui vastu tahtmist vabatahtlik ta kodu viimistles.