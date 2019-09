Šokeeritud tööle kiirustaja: mees nuuskas kõnnitee oma tatti täis 

„See tüüp nuuskas avalikult ja suure rõõmuga oma tatti vasakule ja paremale. Üldse on see vastik komme niimoodi oma nina puhastada, aga teha seda veel teiste inimeste keskel liigeldes?! Ajuvaba! Oksele ajas see vaatepilt! Kas mingit viisakust enda ja teiste suhtes pole?“

„Ma pean tunnistama, et selle koha peal astusin ma kohe kaugele murule, sest mitte mingil juhul ei oleks ma tahtnud selle „onu“ tati sees kõndida. No ausalt – mees nuuskas terve tee oma tatti täis. Üksi metsas kõndides võib ta end ju ihuliselt vabamalt tunda, aga keset hommikust tipptundi teiste jalakäijate vahel niimoodi käituda. Väga ebaviisakas!“