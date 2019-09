Pahane lugeja: keegi tegi aias kreegipuud tühjaks 

„Ei ole linnud ega loomad neid kreeke nahka pistnud, vaid mõni inimene on leidnud, et ta võiks mu kreegipuud tühjaks teha. Ühe puu all oli kohe selline hunnik, mis tõenäoliselt kellegi ümber käinud ämbrist maha jäänud,“ täpsustab Elli.

„Kui see mõni kohalik on, siis oleks võinud ju küsida. Ega mul kahju poleks olnud, aga selline salajane tegutsemine, see ei kõlba. Politseisse ma nüüd avaldust tegema ei lähe, aga ikkagi on tunne, et minu privaatruumi on tungitud. Peaks vist Hiinast kaamera tellima, siis saab kindlaks teha, kes mu maavaldustel kondamas käib. Passiks kasvõi peale, aga pole aega ja võimalust pidevalt maal viibida. Vaevalt keegi ka tuleks, kui auto hoovil ootamas on,“ usub Elli.