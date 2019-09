Tallinna rahvarohkes piirkonnas tuleb suurõppus 

Õppuse näol on tegemist viimase kaheksa aasta suurima harjutusega raudteel, kus mängitakse läbi erinevad situatsioonid, nagu inimeste päästmine kokkupõrke läbi teinud reisirongist, keemiaõnnetuse likvideerimine õnnetusse sattunud kaubarongist kui ka inimeste evakueerimine piirkonnast.

„Õppuse teeb eriliseks asjaolu, et kogu situatsioon mängitakse läbi, nagu see päris elus võib juhtuda – päästjad, keemiaõnnetuse likvideerijad ja politsei reageerivad oma tegelikest paiknemiskohtadest sündmusele alles siis, kui nendeni jõuab teave toimunud õnnetusest,“ selgitas Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper.

„See tähendab, et 26. septembri hommikul peaksid piirkonnas elavad ja liiklevad inimesed arvestama, et ühel hetkel võib tänav olla täis sireenidega tuletõrje- ja politseiautosid ning eritehnikat. Paanikaks pole aga põhjust, kuna õppus viiakse läbi kontrollitud oludes ning seni, kuni keegi ninapidi õppuse alale ei tungi, on kõik ohutu,“ rääkis Kupper.