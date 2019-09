Tartu Raatuse kool taastas uute teklitega ajaloolised värvid 

Just sel kaugel ajal kantud teklite värvid võeti suurel määral aluseks ka praeguste teklite kavandamisel. Ajalooürikutes öeldakse, et vormimütsid olid tol ajal madalad, must-valge-sinised ja musta pappnokaga, põhi mustast sametist ja rumm sinine. Mütsi põhja ja rummuosa eraldas kitsas valge triip. Uued teklid on praktiliselt samasugused. Uue lisandusena on tekli põhjale tikitud kooli nimi ja logo ning rummu ja põhja vahele lisatud kooli tunnusvärviga peenike lisatriip.

„On eriti märgiline, et tegime selle sammu just nüüd, kus meie kooli eluteel on täitumas sajas aasta. See on ühelt poolt kummardus kõikidele eelnevatele põlvkondadele ning auasi kõikidele praegustele ja tulevastele meie koolipere liikmetele. Kooli identiteedi hoidmiseks on tekkel väga oluline sümbol ja teeb rõõmu ka selle kandjale,“ ütles Raatuse kooli direktor Toomas Kink.