Talv on tulekul ehk kas head ajad on läbi 

Aga kellelt seda raha võtta? Kõik ühiskonnakihid ja ametite pidajad tahavad ju raha juurde, alustades pensionäridest ja lastega peredest ning lõpetades õpetajate ja päästjate-politseinikega. Selgemast selgem on seegi, et kui riik annab ühele raha juurde, siis kaudselt tuleb see kellegi teise kaukast. Kõigile kindlasti ei jätku.

Kogu selle kärpejutu kõrval on paradoksaalne, et samal ajal ennustatakse Eestis tuleval aastal palkade kasvu. Tööjõupuuduse jätkumise tõttu küünib tuleva aasta keskmine palk rahandusministeeriumi analüüsi andmetel 1484 euroni. See number on päris ilus – muidugi vaid nende jaoks, kes keskmise palga saajate ringi on pääsenud –, aga ometi näikse maailma majanduses ja selle tuules ka meie oma majanduses terendavat mustemad pilved. Keerulised ajad on ees või kui tsiteerida üht populaarset telesarja: talv on tulekul.