Maskidega röövlimürgel Nukus 

„Hotzenplotzi loo juures võlus mind alguses vohav mängulisus, siirus ja peadpööritav fantaasia,“ ütles lavastaja Mirko Rajas. „Sealt edasi tuli arusaam, et see oleks vaja just praegu lavale tuua, anda lastele tõuge oma mänge rohkem fantaasiaga täita. Püüame taas meelde tuletada, et puupulk võib olla mõõk ning katkine jalgpall maagiline kristallkuul.“