Nimi ei riku naist 

Esmaspäeval alustas aga meie ettevõttes tööd proua Suur-Munn. Ma loodan, et ta ei pahanda, kui temast oma kolumnis kirjutan. Esimesel päeval otsis mitu inimest teda mööda kontorit taga, et talle näiteks töötajakaart tuua, arvuti töökorda seadistada, ning lisaks saatis keegi talle kulleriga lilled, et uue töökoha puhul õnnitleda. Järgmisel hommikul aga avanes meile vaatepilt, kus kuller jooksis mööda meie korrust, hüüdes paremale ja vasakule: „Suur-Munn! Suur-Munn!“ Khm... :)