Õunastop alustas: õunu soovitakse enam, kui suudetakse pakkuda 

Nüüdseks on linnas kümmekond Õunastopi punkti ja reedel avatakse õunapunkt ka nelja Mustamäe lasteaia juures. „Inimesed on väga positiivsed ja negatiivset tagasisidet pole peaaegu üldse olnud. Aga õunu on siiski vähe,“ tunnistab ettevõtmise idee algataja ja eestvedaja Marika Juusu.

Samal teemal Värsked Tallinna uudised Õunad sulle, raha ... sulle Õunapuuaedade omanikud saavad õunu ise punktidesse viia, aga neil on võimalik ka koduaia värava juurde tasuta tellida Omniva äravedu. Omniva toimetab õunu punktidesse kord nädalas.

„Nägin oma silmaga, et kui neljapäeval viidi punkti õunad, oli reede hommikul kast juba tühi. Ütleme nii, et nõudlus on kõvasti suurem kui tootlikkus. Kastid seisavad mõned päevad tühjana. Siinkohal kutsuksingi aiaomanikke üles, et kui neil vähegi õunu üle jääb, oleks väga tore, kui nad viiksid kastidesse rohkem õunu. Inimesed tõesti ootavad, igatsevad ja tahavad neid saada,“ räägib Juusu. Ta lisab, et Omniva toob õunu kohale erinevatel nädalapäevadel.

Näiteks sel nädalal jõuavad Omniva toodud õunad kastidesse reedel.

Õunastopi ettevõtmise eestvedaja sõnul tundub aiaomanikel minevat veel aega teadvustamaks, et selline võimalus on üldse olemas.