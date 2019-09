Vanemuine avab 150. hooaja alguse puhul uksed  

Teatrihuvilised on teretulnud kogu hoones ning tegemisi jagub nii publikualal kui ka tagaruumides. Kella 15.15–17.15 toimub ringkäik teatri töökodades, kuhu ekskursioonigrupid tavaliselt ei juhtu. Grupid on väikesed ja neisse saab registreeruda ainult kohapeal.

Näitlejatööd tutvustatakse kell 15.15 ja 17 algavas draamatunnis „Valmisolek on kõik“. Vanemuise näitlejad Reimo Sagor ja Kärt Tammjärv annavad väikese ülevaate teatrikunstist, näitavad paari stseeni näitekunsti klassikast ning publik saab kaasa lüüa improvisatsiooniideid pakkudes.

Need, keda huvitab proovisaalis toimuv, on kell 15.30 ja 17.15 oodatud laulumängu „Tartumaa täditütar“ avalikku proovi, kus tutvustatakse lavastuse valmimist ja proovisaali meeleolusid. Publik saab tuttavaks Vanemuise ooperisolistidega ja võib uurida otse tegijatelt, mis on ooperižanris eriti põnevat. Avaliku proovi viib läbi Rasmus Kull.