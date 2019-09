Mabel – ambitsioonikalt ema Neneh Cherry jälgedes 

Muide, Mabeli ema on maailmakuulus Rootsi laulja Neneh Cherry, isa Massive Attacki plaadiprodutsent Cameron McVey ja vanaisa džässilegend Don Cherry. Mabelil on seega koguni kolm kodakondsust!

Nooruslikult ulja pealkirjaga debüütalbum „High Expectations“ ilmus augusti alguses. Esmamuljed. Mabelil on küll ilus hääl, kuid millegi originaalsega, uuenduslikuga ta siiski välja ei tule. Kogu see popi ja R&B žanris seiklemine on kuidagi tuttavlik ja turvaline. Plaati on singlitena esindama valitud „Don’t Call Me Up“ ja ülejäänud lugudest küllaltki tugevasti erineva rütmilahenduse ja esitusega „Mad Love“. Õigustatult, kuid vahest mängib mõlemad omakorda veel üle „Selfish Love“. Parimate hulka loeks ka reipa turgutaja „Ring Ring“.

--------------------

Mabeli „High Expectations“ (Polydor)