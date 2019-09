Kiusamiskogemusest innustatuna: sotsiaalmeedias algatati kampaania klienditeenindajate kaitsmiseks 

Kati Suun rõhutab, et kohe kindlasti ei propageeri ta ebaviisakust.

"Ja kindlasti ei õhtuta ma kedagi kellelegi f**ki näitama, kuigi kohati tundub, et see kui sõnad, lahenduse pakkumine, korduvad vabandused enam ei aita - siis see rahvusvaheline viipemärk teeb asjad üsna ruttu selgeks. Niisiis. Kui teenindaja ei saa midagi teha, siis meie, teised kliendid, saame alati midagi teha. Tänane kogemus tõstatas taaskord minu jaoks selle teema. Ajastul, kui on aru saadud, et klienditeenindaja on ettevõtte visiitkaart ning juhtkonnad panustavad viimaks aega, energiat ja raha personali koolitamisele, et pakkuda parimat klienditeenindusekogemust - liigub klientide seas ikka endiselt tõsiseid “koolikiusajaid”.

Nii nagu koolikiusamise probleemi lahendamise puhul, palutakse teistel märgata - saame meie, teised kliendid märgata neid kiusajaid, kes lihtsalt enda lapsepõlves saamata kallistusi nüüd täiskasvanueas endast “nõrgemate” peal välja elavad."

Ta jagab oma postituses kogemust ühest pealinna tanklast. Ikka selleks, et kõik sellest midagi õppida saaksid.

"2 noort teenindajat, üks lapseootel naisterahvas. Tellimus aeti segamini. Mees sai vist kahe ketšupiga hot-dogi asemel ühe sinepiga - ma probleemi isegi ei süvenenud. Minu tähelepanu sai olukord alles siis, kui mees ei jätnud teenindajate kiusamist.

Hoolimata mitmest vabandusest ja klienditeenindajast, kes proovis igati olukorda lahendada, karjus mees edasi, kasutades sõnu näiteks nagu.. lollakas. “No kuidas ma viin lastele ühe hot-dogi nüüd autosse - ma ei saaaa ju”. Muudkui jauras. Vihaselt. Ma saan aru, et tal oli hirm, et ta lapsed hakkavad ta peale vale kastme pärast autos pahandama aga kui udune peab olema inimese minapilt, et kahte noort ja ühte lapseootel inimest hot-dogi pärast alandada?

Teenindaja töö on Eestis niigi “ajutine töökoht” mitte elukutse. Selline suhtumine klientide poolt ongi üks klienditeeninduse valdkonna tööjõupuuduse põhjus. Millegipärast ei anta teenindajale andeks, isegi, kui ta mitu korda vabandab. Ikka jauratakse edasi. Teenindaja töö pole muud kui partnerlus - te teete kahepoolset tehingut - klient annab raha, teenindaja varustab kaubaga. Me kõik teenindame kedagi. Isegi tippjuhid teenindavad. Igal alal tehakse vigu - aga millegipärast on okei teenindajale otse näkku paisata sõna “lollakas” ? Jah. On väga kehvasid teenindajaid - aga sellel on ka omad põhjused. Tänane kogemus on üks neist. Kaua sa jooksed taha ruumi nutma, kui keegi võõras su peale karjub.