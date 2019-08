KOOL VÕIB ALATA: Variku kool sai uue spordihoone ja avati LõunaTERA uus õppehoone 

Maja sai uue ruumilahenduse ning moodsad kommunikatsioonisüsteemid. Neljakorruselise õppekorpuse kahel esimesel korrusel asuvad algklasside ja ülemistel korrustel vanemate klasside õpperuumid. Kõik korrused on lahendatud avatud õppemaastiku kontseptsiooni põhimõttel, mis tähendab muu seas seda, et saab muuta klasside suurusi ja rakendada uusi õppemeetodeid. Nii on näiteks võimalik ühendada raamatukogu ja kaks kunstiklassi ühiseks avatud alaks. Kooli aatrium on varasemast ligi 300 ruutmeetrit suurem.

Hoone ümber on rajatud uued mänguväljakud ja -platsid koolitundide läbiviimiseks. Samas on ka avalikku kasutusse jäävad korvpalli- ja jalgpalli miniväljakud ning väike rulapark.

Variku piirkonna lapsed saavad alustada uut õppeaastat Tartu ühes moodsamas põhikoolis. Foto: Tartu linnavalitsus

Maja haldava Tartu Spordi juhataja Eve Lille sõnul annab uus spordihoone spordiklubidele võimaluse oma tegevust laiendada. „Nii on Variku kooli õpilastel ja ka kogu piirkonna lastel suurem sportimisvõimaluste valik ka koolivälisel ajal,“ ütles ta.

Selle nädala algus oli tähtis ka 280 õpilasele, kes hakkavad õppima Tartu erakooli LõunaTERA uues õppehoones. Koolimaja ehitas valmis Lõunakeskuse omanike ettevõte Astri Grupp ning Tartu erakoolist saab Lõunakeskuse rentnik.

Tartu erakooli nõukogu esimehe Urmo Uibolehe sõnul on uues koolis palju eripärasid ja õppetööd saab kavandada uudsel moel. „Me soovime näidata, et tulemuslik õppimine võib olla mänguline ning õppetöö ei pea käima kindlate reeglite järgi. Seetõttu ei näe meie kool välja ka nagu traditsiooniline kool,“ ütles ta.