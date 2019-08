Pärnu haigla on parim välistudengite praktikakoht  

Tööandjate keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on Pärnu haigla välja töötanud toetava süsteemi, kuidas välistudengeid kaasata.

Pärnu haigla juhi Urmas Sule sõnul on välistudengeid võimalik vastu võtta siis, kui üldine praktikasüsteem on hästi sisse töötatud. „Välistudeng on meie jaoks praktikant nagu iga teine. Ta vajab vast veidi rohkem tuge igapäevaelus toimetulekuga, aga mitte erialaselt,“ ütles Sule.