Tants vaatleb inimese ja tehnoloogia suhet 

Sel hooajal on tantsukeskuses kavas kolm esietendust. Juba 20. septembril jõuab lavale Indrek Korneli ja Sõltumatu Tantsu Lava koostöös valmiv lavastus „Mu nimi on Xiaodie but you can also call me baby“, mis vaatleb inimese ja tehnoloogia suhet. Kas on võimalik virtuaalsesse maailma eksida, uppuda, aga samas leida selles ka midagi päästvat?