Kättemaks tibuemmedele 

Mu kolm parimat sõbrantsi on nüüd kõik mudilaste emad ning meie ühine WhatsAppi grupp on ühtäkki muutunud emmede grupiks. Põhimõtteliselt vahetavad nad seal videoid sellest, kelle lapsel täna kõige hullem kõhulahtisus oli ning mida nad sellega ette võtsid.

Mõtlesin siis, mida teha, et sõna sekka saada. Näiteks väitma, et ka minul on laps, ning jagama fotosid oma lapsemütsiga kassist beebikärus? Ning tohutult solvuma ja trükitähtedega kirjutama, KUIDAS TE VÕITE, kui nad mulle selgitada üritavad, et ehk peaksin end psühhiaatri vastuvõtule kirja panema. Ning vastama kutsega kassiristsetele ja väitma, et mu kass oskab juba lugeda ja joosta, ning on seetõttu grupis kõige-kõige andekam ja parem.