ÕL VIDEO | Tüli naabrite vahel: Nõmme aukodanik ei pea oma aias korda? Gitta Riener | Video: Rauno Vahtre, Märt Niidassoo , täna, 16:38

Nõmme linnaosa elanik Jane Pello on 15 aastat tülitsenud naabriga, kelleks on 86aastane Heinar Jahu, keda on Nõmme linnaosavalitsus tunnustanud. "Nii-öelda kuulus „au“ kodanik, ei hooli heakorrast ega seadustest!" kaebab Pello.