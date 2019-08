ÕL VIDEO | Venemaal kukutas kajakaparv lennuki, kuidas Tallinna lennujaamas lindudega võideldakse? 

Lennukite ja lindude kokkupõrked on läinud lennufirmadele maksma üüratuid summasid, sundides näiteks õhusõidukeid hädamaanduma.

Tallinna lennujaamas on abiks ornitoloog, kes jälgib lindude rännet ja hoiatab lennukimeeskondi.

Lindude aktiivse rände ajal teavitatakse piloote, kui kõrgel ja kui suured parved liikved on. Isegi väikeste lindudega, nagu näiteks pääsukestega toimuvad kokkupõrked on suure riskiga.

Tallinna lennujaam hirmutab sulelisi näiteks püssipaugutamisega ja helisalvestistega linnuhäältest. Need on aidanud kaasa sellele, et viimastel aastatel ei ole tekkinud suuri ohuolukordi.