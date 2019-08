Salaniit, mis ühendas kolm rahvast 

Aga ühtlasi oli ja on Balti kett omamoodi salaniit, mis ühendas eestlased, lätlased ja leedukad tugevamini kui kunagi varem. Veel praegugi on mõne lätlase või leedukaga kõige lihtsam ühist keelt leida Balti ketist rääkides, sest mõned teised teemad, näiteks Eesti ja Läti alkoholiaktsiisi vaidlus, võivad juba eriarvamusi tekitada. Lõpuks on ju iga riik enda eest väljas ja vahel on parimate sõprade vahel just tunda seda kõige armutumat konkurentsi.