Suur kergejõustik Pärnu Rannastaadionil: Magnus Kirt vs. odaviske maailmameister 

Kõrgesse mängu püüavad sekkuda viie aasta tagune juunioride maailmameister lätlane Gatis Čakšs (83.89), kaks aastat tagasi just Pärnus siiani kehtiva isikliku rekordi püstitanud Valgevene meister Pavel Mialeška (85.01) ning Tanel Laanmäe (85.04). Pärnu staadioni rekord on 2017. aastal Magnus Kirdi visatud 85.41.

Mõneti uskumatu, aga hoolimata sellest, et Eesti mees juhib tänavust maailma edetabelit, on naaberriikide odaviske rekordid paremad kui Kirdi tulemus 90.61. Läti rekordi 90.73 viskas Vadims Vasiļevskis 2007. aastal Tallinnas, Venemaa rekord on Sergei Makarovi visatud 92.61 ja Soome rekordimees Aki Parviainen on tulemusega 93.09 maailma kõigi aegade neljas odaviskaja.