Füüsiline vs. emotsionaalne 

Naised jälle kardavad, et mees armub mõnesse teise päriselt ära. Ühekordse viinase peaga seksutamise unustab ju ära, ent kui ta juba tema mõttemaailma ja küpsetamisoskust imetleb, on vesi ahjus.

Pinnisin siis oma sõbrapoissi, mida tema naine tegema peaks, et ta lahutuse sisse annaks. Sain teada, et näiteks kogemata kellegi teise suudlemine tähendaks, et järgmisel päeval on kohvrid pakitud. Kuna ma aga tean, millega ta ise internetis tegeleb, pinnisin teda edasi.