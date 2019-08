Õunad sulle, raha ... sulle 

Isegi suurtes poodides ei pruugi sügiseti kodumaist värsket õuna olla ja kui turult või mõnest poest leiabki, küsitakse selle eest hingehinda. Peagi on aga põhjust rõõmustada, sest Paide elanikul Marika Juusul tekkis kodanikualgatusena idee, miks ei võiks Tallinnas luua punkte, kuhu õunaomanikud saavad liigsed õunad viia või lasta viia ning kust õunteta linlased saaksid neid tasuta võtta. Rõõmu peaks olema sel juhul ju mõlemale poolele, kuigi andmisrõõm olevat see kõige suurem rõõm.



Pargid ja lasteaiad

Esimene Õunastopi punkt avati arvamusfestivali ajal Paides, tuleva nädala teisel poolel hakkavad aga punktid tekkima ka Tallinna. Praeguseks on kindel, et õunapunktid seatakse kesklinnas sisse Koidu parki, Politseiaeda, Tiigiveski parki ja Ameerika kogukonnaaeda. Lasnamäel saab peagi tasuta õunu Kivila, Ümera, Läänemere ja Loitsu lasteaiast, Põhja-Tallinnas Pelguranna ja Maasika lasteaiast. Lisaks hakkavad punktid asuma Kopli kalmistupargis, Kalamaja pargis ning veel kahes Mustamäe ja kesklinna lasteaias. Kõik kohad ja muu olulise info Õunastopi kohta leiab ka leheküljelt ounastop.yu.ee.

Õunastopile on appi tulnud Omniva, kes hakkab õunu ära anda soovijate hoovidest Harjumaa ja Tallinna piires neid tasuta transportima. Selleks tuleks end registreerida ja teada anda, millisel ajal võiks kuller õuntele järele tulla, Õunastop pakub selleks otstarbeks kaste.



Oodatakse vabatahtlikke

„Inimesed korjavad näiteks kord nädalas õunad kokku, panevad kastidesse ja asetavad need hoovi värava taha, kust Omniva viib õunad tasuta ära ja inimesed saavad neid tasuta süüa,“ tutvustab idee autor idee toimimispõhimõtet. Mõistagi võib õunu ka õunapunkti ise kohale toimetada.

Õunapunktide juures valvureid olema ei hakka, eelkõige peaks need töötama nii, et vabatahtlikud hoiavad seal ise korda. Samas on linnaosavalitsustega kokku lepitud, et nemad hoolitsevad kohtade eest. Mädanema hakanud õunad tuleb ju ära visata ja kastid peavad olema puhtad. „Aga kutsume üles ka parkide lähedal olevaid inimesi peatusi üle vaatama ja seal korda looma,“ ütleb Juusu, kes loodab, et projektiga liituvad ka tublid linnakodanikud.



Rõõm õuntest

Kuidas aga selline idee üldse sündis? Ikka isiklikust vajadusest. Eelmisel aastal kolis Marika Juusu elama Paidesse, kus ta aed on täis õunapuid.

„Meil on neli last, aga kõike ei jõudnud mullu moosiks ja mahlaks teha. Pidime palju õunu ka ära viskama. Arvasin kohe, et küllap ma ei ole ainuke sellise murega õunaomanik. See on ju iga-aastane probleem, et aiaomanikel jääb õunu üle ning nad ei tea, kuhu need viia. Nojah, neid pannakse ju ka väravate taha, aga samas võib see jääda natuke kaootiliseks, sest inimesed ei pruugi neid kohti üles leida. Nii tekkiski mõte Õunastopi peatustest. Õunaomanikud saaksid oma ülejäänud õunad sinna viia ja teised sealt jälle õunu võtta,“ räägib idee algataja.