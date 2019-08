28 aastat hiljem 

Aga just iseseisvuse taastamise päev, 20. august on õige aeg meenutamaks ja tänamaks laulva revolutsiooni aegseid kangelasi, neid, kes võitlesid Eesti riigi taastamise eest.

Üks laulva revolutsiooni aegseid poliitikuid ja iseseisvuse taastajaid Rein Veidemann on kaks aastat tagasi rääkinud, et neil erilistel päevadel 1991. aasta augustis keerlesid Eesti poliitikute (ja tegelikult kogu rahva) peas sellised sõnad nagu „kuhjumine“, „pulbitsemine“, „lahknemispunkt“, „plahvatus“, „ennustamatus“, „juhuslikkus“, „pöördumatus“. „Olla ühe unistuse tõekssaamise tunnistajad, koguni selle unistuse teostajad – see on nii meie kui ka veerand sajandit tagasi elanud põlvkondade privileeg,“ mõtiskles Veidemann 20. Augusti Klubi üritusel.

Nendes sõnades on väga palju idealismi. Tundub, et just idealism ja omakasupüüdmatus oligi see, mis iseloomustas toonast aega ja poliitikuid. Seesama 20. august 1991 oli lisaks märkimisväärne selle poolest, et kaks poliitiliselt eri leeri, ülemnõukogu ja Eesti Kongress suutsid edukalt koostööd teha, näidates, et otsustavatel hetkedel oskavad eestlased ühte hoida, ühe asja eest väljas olla.