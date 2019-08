Ivo Linna laulab 20. augustil Harjumäel 

Näiteks Harjumäel tähistatakse 20. augustit kell 15 kontserdiga, kus esinevad Ivo Linna ja Kaire Vilgats, keda saadavad orkester Peeter Saani juhatusel. Kella 14-st saavad huvilised osaleda rahvarinde muuseumi korraldatavas Balti keti teekonna mängus ning Balti keti ja taasiseseisvumise viktoriinis. Üritus Harjumäel kestab kella 17-ni ja on tasuta.

20. augustil on kõik huvilised oodatud külastama ka Pika Hermanni torni. Torn on huvilistele avatud kella 11–18. Ladusama sissepääsu korraldamiseks jagatakse külastajatele tasuta piletid, millele on märgitud torni pääsemise kellaaeg.