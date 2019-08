Tartus filmitakse rahvusvahelist suurfilmi Esimesest maailmasõjast 

Nafta Filmsi produtsent Margus Õunapuu tutvustab filmitegijaid: „Kinosõbrad tunnevad Dyrholmi näiteks filmidest „Kommuun“ ja „Ainult armastust“ ning režissöör Genz oli 2000. aastal ka Oscari nominent lühifilmiga „Theis and Nico“. Meespeategelast mängib Taani näitleja Ulrich Thomsen, kes on osalenud James Bondi filmis „007: Liiga kitsas maailm“ ja filmis „Killing Me Softly“.”

Filmi peatootja Nimbus Film on Skandinaavia üks progressiivsemaid ja edukamaid produktsioonikompaniisid, mis on tootnud üle 50 mängufilmi. Muuhulgas on ta ka ETV-s linastunud Taani-Rootsi krimiseriaali „Sild“ peatootja.

Filmivõtted algavad 29. augustil, kuid praegu käivad juba hoogsad ettevalmistused. Võtted toimuvad Tartu ülikooli majandusteaduskonna hoones (endises rahvusarhiivis) ja Tartu külje all Tamsa külas Kindralimäel. Majandusteaduskonna hoonesse ehitatakse võtete ajaks kasarmu ja Kindralimäele rajatakse kaevikud lahingustseenide filmimiseks.



