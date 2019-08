Vaba aeg Kas tead, kus asub Nõmmel Tuglaste aed? Linnaleht , täna, 17:12 Jaga: M

Elo ja Friedebert Tuglas ning Elo Kurvits päikesevarju all aias (1959). Foto: Paul Horma (Underi ja Tuglase kirjanduskeskus)

Laupäeval kell 15 on huvilised oodatud külastama näituse „Aiapagu. Tuglaste koduaed Tanja Muravskaja fotoobjektiivis“ raames Elo ja Friedebert Tuglase aeda Nõmmel. Ringkäiku juhib kirjandusteadlane Elle-Mari Talivee ning see on tasuta.