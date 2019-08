Kantrimuusika veterani hoog ei vaibu 

Lauljana on ta tõeliselt silmapaistev, teda võiks nimetada isegi kantri kuningaks. Juuni teises pooles ilmunud „Ride Me Back Home“ on Nelsoni 69. stuudioalbum. Eelmine plaat „My Way“ tuli välja alles eelmisel aastal.

Esmane mulje: hääl on endiselt igati ornungis, vanus ei näi mingit rolli mängivat! Talle küllaltki ainuomane lähenemine kantri ja vesterni žanris on säilinud. Muide, aeg-ajalt sissetoodavad suupillipartiid väärivad kindlasti eraldi tähelepanu. Kahtlemata on seekordnegi album igast otsast meisterlik. Just sellise Nelsonile omase käekirjaga toimetatud-esitatud, muusikaliselt üldjoontes kantri, kuid bluusigi ja isegi džässi lainel kulgev.