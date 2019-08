Tänavahoki Vabaduse väljakul 

„Eelmisel aastal toimus Tallinnas üks Soome tänavahokituuri osavõistlus, juba reedel algab siin aga esimene St Hockey Tour Tallinn võistlus. Eestist ja Soomest on registreerinud 12 meeskonda ja neli naiskonda, võitjad selguvad laupäeval,“ ütles ürituse peakorraldaja Tedy Salutskij. „Linna südames toimuvast spordisündmusest on oodatud osa saama aga kõik huvilised, sest mõlemal päeval on kavas ka publikule mõeldud mängud ja meelelahutusprogramm,“ lisas ta.