Naine tehku esimene samm 

Mulle tundub aga, et poiste emad rääkisid seda tulevastele meestele ka. Tähendab, ei tohi õrnemale soole külge lüüa, vaid peab nagu müürilill ootama. Vähemalt nii tundub mulle mõnede oma meessõprade käitumist vaadates.

Raivo on juba viis aastat vallaline olnud ega kavatse olukorra muutmiseks midagi teha. Ta räägib küll pidevalt mingitest naistest, kes talle meeldivad. Kui ma siis uurin, miks ta neid välja ei kutsu, põhjendab ta, et talle ei meeldi tagasilöögid. Põhimõtteliselt peab naine ta vastu seina suruma ja särgi seljast võtma, ning ka siis arvab Raivo, et äkki tahab ta teda hoopis röövida.

Nüüd kohtus ta lõpuks ometi ühe naisega. Kas ta tegi esimese sammu? No loomulikult on ta lemmik kohtinguäpp Bumble, kus naised peavadki esimese sammu tegema.

Marko aga on hiljuti lahutanud. Näen iga päev, kuidas ta seksikas noor assistent temaga flirdib. Tema aga arvab, et tibi on lihtsalt ta parim sõbranna, kes temalt näiteks aluspesu asjus nõu küsib, sealhulgas saates talle pilte, milline ta erinevates pesukomplektides välja näeb. Täiesti loogiline, eks?

Niisiis, kui mees sind tundide kaupa armunud näoga vahib, aga mitte midagi ei tee, ei tähenda see, et ta huvitatud pole. Ta lihtsalt arvab, et MeToo ajastul pole mehel sobilik esimest sammu teha.