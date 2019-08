Halvas mõttes märgiline juuli 

Senine kuumima kuu rekord jäi 2016. aasta juulisse, kui Vaikse ookeani idaosas möllas loodusnähtus El Niño. Nüüd valitses põrgukuumus nii Euroopas, Lõuna-Ameerikas kui ka Siberis, kus inimesed olid sunnitud üha enam sõna otseses mõttes kuuma ilmaga võitlema, katsuma ellu jääda. Hirmuäratav on seegi, et loodusteadlaste teatel on Gröönimaal suve algusest saati sulanud enam kui 200 miljardit tonni jääd.