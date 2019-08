Tartuff keskendub tänavu muusikale, Metallica Tartu kontsert andis ideele veel hoogu juurde 

Järgmise nädala esmaspäevast laupäevani elab Tartu taas armastuse ja filmide lainel. Aga mitte ainult – seekordse festivali teemaks on ka muusika. Linnaleht uuris festivali juhilt Agnes Joyet’lt ja programmijuhilt Dagmar Raudamilt, mida on sel korral oodata.



Kas kaudselt oli muusika fookusesse võtmise põhjuseks ka suvine Metallica kontsert Tartus?

Tähelepanu tasub juhtida ka festivali lõpufilmile, milleks on verivärske dokumentaalfilm „Marianne ja Leonard. Armastuse sõnad“. See on sügav kummardus Leonard Coheni ja tema muusa Marianne Ihleni armastusloole. Kavas leidub teisigi muusikaga seotud filme, kaasa arvatud kultuslik rokkmuusikal „Velvet Goldmine“ ning avafilm „Romeo ja Julia“.



Millise filmi Tartusse toomine osutus kõige suuremaks pähkliks? Milline linateos võiks vaatajaid enim raputada?

Dagmar Raudam: Ma usun, et „Marianne ja Leonard“ – selle värske ja oodatud filmi üle on väga hea meel. Ma loodan, et raputada võiks Berliini festivalil parimaks noortefilmiks nimetatud Soome linateos „Rumal noor süda“, milles elatakse sügava empaatiaga kaasa alles oma elutee esimesi samme astuvatele väga noortele ja „rumalatele“. Mitmekihiline ja ehmatav võiks olla ka Taani film „Ärtuemand“.



Kas kavas on ka mõni uus üritus ja/või muutus?

Agnes Joyet: Eriline on kindlasti festivali avamine, sest me ei tee seda mitte klassikalise filmiseansiga, vaid oleme koos Tartu 2024-ga loonud filmikollaaži „Kaadris on Tartu. Filmimaa Lõuna-Eesti“, mis raeplatsil langevate tähtede all vaatajateni jõuab. Ses elava koreograafiaga dekoreeritud filmijadas kohtuvad eesti filmi nostalgia, surematud repliigid ja loomulikult armastus. Mul endal on küll esimest korda nende 14 aasta jooksul tunne, et tahaks olla üks nendest tuhandetest Tartuffi fännidest ustaval klapptoolil ja lasta sel Lõuna-Eesti armastuslool end nostalgilisele filmirännakule viia.

Väga tavaline pole ka see, et mõni muusik meil uhiuut plaati esitleks, ja tuntud Tartu bluusimees, ka maailmas enesele nime teinud Andres Roots seda tänavu teeb! Tema vinüül on muide esimene Tartu plaadivabrikus pressitud seitsmetolline plaat. Tähelepanu juhiks ka meie teistele kohvikuüritustele, sealhulgas vestlusringidele eutanaasiast ja muusikast „Kas rock on surnud?“.



Baltikumi suurimal vabaõhufilmifestivalil tuuakse 12.–17. augustini Tartu Raekoja platsi hiiglaslikule väliekraanile 11 erilist linateost. Foto: Aldo Luud