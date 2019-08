Eesti klubijalgpalli (peaaegu) unelmate suvi 

„Flora mängis pareminigi kui Eesti koondis,“ leidis üks siinne vutifänn pärast kodust Euroopa liiga teise eelringi mängu Saksamaa hiiu Frankfurdi Eintrachtiga. Kuigi Lillekülas jäi Flora 1:2 alla, näitas ta oma kõigi aegade parimat mängupilti. Tundub, et vanameister Konstantin Vassiljevi lisandumine on andnud klubile lisakäigu, mis võimaldab teha tegusid ka Euroopas. Just Vassiljevi meisterlikust tsenderdusest sündis Mihkel Ainsalu Tallinnas löödud värav. Ja just tema andis kordusmängus söödu Vlasi Sinjavskile, kes palli osavalt Saksa klubi väravasse lõi.

Samavõrra tähelepanuväärne kui Flora ilus ja resultatiivne mängupilt oli see, kuidas klubi suutis luua kohtumiseks Eintrachtiga väga mõnusa õhustiku. Tõenäoliselt oli Eesti klubijalgpalli publikurekord, 8537 pealtvaatajat Flora-Eintrachti mängul eelduseks kõigi aegade parima atmosfääriga klubimängule Eesti pinnal. Flora fännisektori hüüetega läks aeg-ajalt kaasa kogu staadion, mõistagi aitasid melu hoida Saksa klubi fännid. Seda meeleolu, mis Lillekülas Flora-Eintrachti mängul valitses, võib võrrelda emotsionaalselt Levadia omaaegsete eurolahingutega Twente ja Newcastle Unitediga ning Nõmme Kalju madistamisega HJK-ga.

Flora kontori otsus müüa mängule viieeuroseid pileteid väärib jalgpalli aasta turundusteo tiitlit. Just suur publikuarv oli eelduseks erilise atmosfääri tekkele staadionil ja andis Flora mängijatele lisamotivatsiooni.

Flora sümboolse hinnaga pileti taustal võttis suur osa meediast ja vutifännidest seisukoha, et meistrite liiga esimeses eelringis Põhja-Makedoonia meistri Shkëndija alistanud Nõmme Kalju küsib järgmise ringi mängu, legendaarse Glasgow Celticu vaatamise eest hingehinda. Eelmüügist võis pileti omandada 15 euro eest, kuid kohapeal küündis hind 35-ni. Nii juhtuski, et piletihinnast räägiti sedapuhku vaat et rohkem kui mängust endast.



Celtic kui fenomen

Kuigi Kalju president Kuno Tehva nimetas Celticu Eestisse tulekut jalgpalli mõistes samaväärseks muusikalises mõttes Metallica külaskäiguga, leidus üksjagu neid, kes nimetasid võrdlust suurusehullustuseks. Teisalt – tuldagu seda juttu rääkima Celticu fännidele, keda Eestiski on üksjagu! Väike meenutus lähiajaloost: kui 2010. aastal spekuleeriti toonase vutikoondise esiväravavahi Sergei Pareiko võimaliku liitumise üle Celticuga, räägiti sellest kui ühest Eesti suurimast üleminekust.

Glasgow Celticu omapära on seegi, et see on fenomen, midagi enamat kui tavaline jalgpalliklubi. 1888. aastal asutatud klubi on algusest peale olnud tugevalt seotud Šotimaa rooma-katoliku kogukonnaga ning teda peetakse au sees ka Iirimaal ja mujal Iiri päritolu kogukondades. Sellest ka Iiri lipud Lilleküla staadionil.