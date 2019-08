Maadluse juunioride MM Tondiraba hallis  

Tegemist on ajaloolise sündmusega: viimati toimusid maadluse tiitlivõistlused Eestis 1938. aastal ja siis oli tegemist Euroopa meistrivõistlustega. Nüüd ees ootaval MM-il võisteldakse Kreeka-Rooma, vaba- ja naistemaadluses. Osalejaid on 67 riigist. Koos abipersonaliga saabub võistlustele üle tuhande inimese. Esindatud on juunioride maailma paremik.

Eesti koondises on 16 maadlejat, neist kaheksa on Kreeka-Rooma maadlejad, neli vabamaadlejad ja neli naismaadlejad. Eestil on kolm medalilootust. Naismaadlejatest on Eesti esinumber Viktoria Vessol, kes eelmisel aastal tuli kadettide arvestuses EM-il pronksile ja oli sel aastal juunioride EM-il viies. Vabamaadlejatest on medalilootust Erik Reinbokil, kes oli tänavu juunioride EM-il kolmas. Kreeka-Rooma maadlejatest võib välja tuua Richard Karelsoni, kes tuli kadettide EM-il ja MM-il tänavu pronksile.