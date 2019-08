Sõbrantside meestest 

Kuna mul on aga ka kodus nunnu mees olemas, siis sinna see asi jäi. Muidugi, kui Uku Suviste mu välja kutsuks, siis jääksin kaaluma, aga alla selle standardi pole mõtet.

Juba õhtul lisas mu sõbrantsi mees mu feissaris sõbraks. Ja siis hakkasid tulema sõnumid. Põhimõtteliselt rääkis ta mulle, et nende suhe pole kõige parem, aga siiski oleks hea, kui ma sõbrantsile midagi ei mainiks. Mina ei saanud üldse aru, mida ma talle mainima ei peaks – et me koos koolitusel olime? Kui ma sõnumitele ei vastanud, siis teatas ta aga, et on minusse armunud.