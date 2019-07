Instagrami-modellid vallutavad ranna 

Ei, ma ei kuulu nende hulka, kes sõbrantsiga sosistab, et vaata, mille see või teine on selga ajanud. Ehkki ka see aitab kuuma päikese all ajal mööduda. Näiteks siis, kui pealt 30-aastased kaksikõed täpselt samasuguses veidra lõikega trikoos ja viimase detailini identse soenguga mööda promenaadi patseerivad. Kolmeaastaselt on see armas. Mingil hetkel tuleks aga siiski sellisele käitumisele joon alla tõmmata, eks?