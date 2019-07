Transpordiamet: õhtul ja hommikul kasuta liiklemiseks Laagna teed, mitte Punast tänavat  

Tallinna transpordiamet teatab, et seoses filmivõtetega Laagna teel, tehti operatiivne liiklusvoogude analüüs ja ka liiklusseire vaatluslend. Need näitasid, et kuigi Laagna tee on avatud hommikusel tipptunnil kesklinna suunal ja õhtusel tipptunnil kesklinnast väljuval suunal, siis kasutati Laagna teed nendel aegadel liiklemiseks tavapäratult vähe.

"Peamiselt eelistati Punast tänavat. See näitab, et info Laagna tee liikluspiirangutest on jõudnud inimesteni, kuid see on pannud paljud liiklejaid Laagna tee kasutamisest üldse loobuma," ütles transpordiameti juhataja asetäitja liikluse alal Talvo Rüütelmaa.