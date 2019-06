Jah, Eesti jalgpallikoondis on kriisis, kogu meie jalgpall vajab sisekaemust, konstruktiivset kriitikat ning varasemast põhjalikumat analüüsi sellest, mis on untsu läinud, mida saaks teha paremini. Aga ei Eesti jalgpall ega ükski teine Eesti eluala ei vaja lahmivat kriitikat.

Tema sõnad läksid vutirahvale hinge. Poom vastaski pressikonverentsil, kus peatreener Martin Reim koos abitreeneritega selgitas tagasiastumist, Pulleritsule asjalikult. „Ta ütleb, et jalgpallil pole üldse lootust. Lootus on alati! Ükskõik mis elualal, lootus on alati. Ei peaks mõtlema, et täitsa läbi on olukord. Noored peavad endasse uskuma. Kõik on võimalik, kui sa väga-väga tahad,“ ütles Poom.