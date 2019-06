Pärnu filmifestival – 33. aastat põlisrahvaste kaitsel 

„Püüame ära hoida põlisrahvaste kultuuride hääbumist ja kadumist. Me tahaksime, et kõik maailmajaod oleksid ikkagi nii kaduvate kui ka kadunud kultuuride uuesti tärkamise paigad,“ ütleb festivali peakorraldaja Mark Soosaar. Just seetõttu ongi Lennart Meri ideest sündinud festivalil lisaks rahvusvahelise žürii antavale peaauhinnale eraldi auhind parimale filmile põlisrahvaste ellujäämisest.

Põlisrahvaste kadumisest rääkides tunnistab Soosaar, et iga rahva kõige suurem vaenlane on tema ise: kui rahvas ise ennast kaitsta ei taha, siis on ka väljast raske teda n-ö klaaskupli all hoida. „Rahvad peavad ise enda ellujäämise eest seisma ja teised, eriti naabrid, muidugi neid väärtustama, neist lugu pidama,“ mõtiskleb Soosaar. „Rahva säilimiseks on tähtis, et just tema hing oleks elav. Kui hing närtsib, siis närtsib ka rahvas. Vaim peab olema tulevikku vaatav ja elu hoidev.“

28. juunil kell 19 linastub Endla teatris Marie-Pascale Dubé film „Süvalaul“. Filmi autor kiindub inuittide kõrilaulu ning lendab seda õppima polaarjoone taha. Pärnu filmifestival

Soosaar toob eraldi välja veel kaks tänapäeva perekonnast rääkivat filmi. Neljapäeval kell 19 linastub Endla teatris Vadym Ilkovi film „Mu isa on mu ema vend“. Film räägib olukorrast, kus ema ei saa oma haiguse tõttu last kasvatada ja isa on teadmata kadunud ning last peab hakkama kasvatama ema vend. 28. juunil kell 17 linastub Endlas aga Patrycja Widłaki film „Perekond“. „Selles filmis on Poola noormees abiellunud Nigeeria naisega. Nad on nii erineva kultuuritaustaga, et neil on peaaegu võimatu teineteisest aru saada. Aga neil on väga tore tütar, kes hoiab isa ja ema koos,“ avab Soosaar filmi tausta.

Esmaspäevast jõuavad festivali filmid õhtuti ka ETV ekraanile. Seekordseks teemaks on inimese sõbrad loomad. 29. juunil kell 22.50 selgub ETV-s ka televaatajate lemmikfilm.