Tartus kõlavad „Laulud sõdurile“  

Artiste saadab Kaitseväe orkester dirigent Teet Raigi juhatamisel. Kontserdil kuuleb nii armastatud igihaljaid palasid, nagu „Raagus sõnad“ ja „Vaid see on armastus“, kui ka artistide värsket loomingut, näiteks Laura lugu „Keerleme“.

Kontserdiga kogutud annetustega toetab Carolin Illenzeeri Fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. Eelmisel aastal toimus kontsert Kultuurikatlas ja sellega koguti üle 40 000 euro. Aastas toetatakse ligi 60 last.