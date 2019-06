Bruce Springsteeni Broadway seiklus 

Plaadil ta otseselt üllatada ei suuda. Kontserdil mängib ta peamiselt kitarri, kuid ka suupilli ja klaverit. Lugudest toimivad ikkagi kõige paremini just repertuaari klassikalised ja kohustuslikud „My Hometown“, „Born in the U.S.A.“, „Tougher Than the Rest“ ja „Born to Run“. Ülejäänud materjal kaugeltki nii lööv pole, kuigi tema improviseerimine lisab paljudele lugudele värvingut.

---------------------------------------

Bruce Springsteeni „Springsteen on Broadway“ (Columbia)