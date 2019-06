Incel’i autos lõksus 

Tüüp on hilistes kolmekümnendates ja üsna normaalse välimusega, ehkki natuke vaikne. Nagu peagi teada sain, on ta pikka aega Rootsis elanud ning tal leidub ka seal sõpru. Aga sealsed naised talle ei meeldivat. Olevat kõik valvefeministid ega tahtvat mitterootslastega välja minna.

Tüüp uuris minult, ega ma rootsi keelt ei oska. Mina vastasin eitavalt, kuna põhisõnavara olemasolu ei tähenda veel keeleoskust. Kui tal siis telefon helises, lobises ta rootsi keeles: „Viin praegu ühte mõrda tööle! Olen kindel, et tal on telefon alastipilte täis. Ja ta mehel on kindlasti bemm. Kurat, nii lolli juttu pole ma juba ammu kuulnud! Kelle mõte oli naised tööle lubada, eh?“