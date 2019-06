OTSUSTATUD: Reidi tee tuleb siiski laiem 

"Arvestades perspektiivsete sadama-ala liiklusvoogudega on Tallinna linnavalitsus läbi vaadanud oma eelnevad seisukohad ja leidnud, et rühmituse Merelinna Kaitseks esindajatega kokku lepitud Russalka ristmiku sõiduradade vähendamisel puudub piisav kindlus, et sadamast tulenev liiklusvoog ei suurene oluliselt võrreldes eelnevalt teadaoleva liiklusvooga," märgitakse otsuse seletuskirjas.