Taani ristilipp Dannebrog 800  

Just laupäeval saab Euroopa vanim riigilipp Dannebrog 800-aastaseks. Iga Taani koolilaps ja paremad Eesti ajalootundjad teavad, et 15. juunil 1219 toimus Tallinnas toonase Lindanise linnuse all lahing eestlaste ja Taani kuninga Valdemar II Võitja vägede vahel. Taanlased olid alla jäämas, kui legendi järgi langes taevast alla Taani lipp – punasel taustal valge rist. Dannebrog andis kuningale võiduindu ning taanlased suutsid eestlaste linnuse vallutada. Koos Tallinnaga langes Taani võimu alla kogu Põhja-Eesti. Tallinnagi jaoks on see lahing märgiline, sest esimest korda mainiti Tallinna kirjalikult selsamal päeval Henriku Liivimaa kroonikas.