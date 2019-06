Unistus rokifestivalist 

Just sellel Tallinna südames Kultuurikatlas toimunud festivalil oli eeldusi kujuneda väga tugevaks ja miks mitte lausa maailmanimesid esinema meelitavaks ürituseks. Teisalt on pärast Sweet Spoti läbikukkumist raske tulevastel soovijatel uuesti mõnd suurfestivali Eestisse planeerida.

Jah, ega saa öelda, et maailmanimed Eestisse ei tule või et siinne skeene on igav. Maailmanimesid on sel suvel ju käinud palju, viimati esines kolmapäeval Sting ja juulis annab Tartus Raadil kontserdi Metallica. Muidugi on lahedad nii Intsikurmu festival Põlvas kui ka Hard Rock Laager Vana-Vigalas. Sinna juurde arvukalt folgifestivale ... aga pärast Rabarocki lõpetamist on Eestis puudu üks korralik rokifestival.