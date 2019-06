Jüri Reinvere lõi laulupeo 150. sünnipäevaks uudisteose 

Reinvere sõnul pakkus talle teose loomiseks ainest mitu fakti. „Nii see, et esimesel Eesti laulupeol kanti ette Paciuse „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“, kui ka see, et kogu laulupidu kujunes, eriti tänu Jakob Hurda kõnele, eestluse kui euroopaliku identiteedi aluseks,“ räägib helilooja.