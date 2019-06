Endla suvelavastus viib aastasse 1838 

Loone Otsa ideel põhineva ja lavastajaga kahasse kirjutatud näidendi on lavale toonud lavastaja Kaili Viidas ja kunstnik Arthur Arula.

Lavastus viib vaataja 1838. aastasse, mil Pärnus satuvad juhuse tahtel kokku Vändra kirikuõpetaja, verinoor kutsar Johann Voldemar Jannsen ja Riia teatri skandaalne dirigent Richard Wagner. See kohtumine vallandab kaelamurdvate ja elumuutvate sündmuste ahela. Kuigi reaalselt pole seda lugu kunagi juhtunud, on toimumata loo võimalikkus olnud enam kui võimalik, peaaegu et vajalik, tutvustavad tüki autorid.