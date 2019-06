Mu mehel ei tohi olla sõbrantse 

Seepeale šokeerisin neid veelgi, lisades, et enamik mu mehe sõpru on tegelikult naised. Ta saab nendega lihtsalt paremini läbi.

Uurisin, kas tegu on kutsega – sest minu mees usaldab mind täielikult. Nädalavahetusel olid minulgi plaanid eksiga kokku saada, et kursuse kokkutulekut organiseerida.

Pärast mõnda aega kestnud vaikust otsustasid tüübid, et küll mul on ikka veider suhe, ja nende naised neile küll vastassoost sõpru ei lubaks. Kui sellest vestlusest ühe oma sõbrannaga rääkisin, asus too ootamatult nende poolele.

„Minu mehel küll sõbrannasid olla ei tohi! No okei, naissoost kolleegid ehk, aga näiteks feissaris küll naised teda lisada ei tohi!“ teatas ta.

Oot-oot, kas tõesti on minu suhtel midagi viga või on hoopis need hullud armukadetsejad veidrad?