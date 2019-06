Noor ema on nördinud, et tramm teda peale ei võtnud. Vastutav ametnik süüdistab naist ja nimetab teda huligaaniks

"Trammijuhil on kohutus jälgida, et iga peatuses olev inimene saaks turvaliselt trammi peale. Erilist tähelepanu peab trammijuht pöörama olukordades kui on näha, et peatustes on liikumispuudega inimesi, lapsevankriga sõitjaid või vanureid. Arvestades juhtumi kirjeldust võis rahvarohkel hetkel trammijuhil vankriga ema tõepoolest märkamata jääda, kuid see ei vabasta trammijuhti vastutusest," sõnas Kutti.