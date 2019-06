LIIKLUSSKEEM | Homsest algab Ahtri-Jõe ristmikul suur ehitus. Osad teelõigud suletakse 

„Tänavate ulatusliku sulgemise põhjus on teealuse sademeveekollektori ümberehitus, et vältida tulevikus uputusi selles piirkonnas. Ehitaja kinnitusel on tagatud inimestele ligipääs oma valdustele ja büroodele. Mõistame, et ehitustööd tekitavad ebamugavusi sadama piirkonna elanikele ja teistele liiklejatele, kuid loodame tallinlaste mõistvale suhtumisele. Palume kõigil liiklejail hoolikalt järgida liikluskorraldusvahendite nõudeid ning võimalusel sadama piirkonda vältida,“ lisas Kesklinna vanem.